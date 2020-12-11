Отельеры Крыма предложили туристам встретить Новый год в номерах

Заполняемость отелей и гостиниц на праздники составит 60-70% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отельеры Крыма все еще надеются на полную загрузку в новогодние праздники. Несмотря на то, что глава республики Сергей Аксенов своим постановлением отменил массовые мероприятия и вечеринки, гостиницы настойчиво зазывают к себе туристов. Новогоднюю ночь им предлагают провести в номерах со вкусной едой.

- Все средства размещения услышали требования главы региона. Поэтому отменяют вечеринки и будут предлагать отмечать новогоднюю ночь в номерах. Кроме этого, администрации отелей должны будут указать на своих официальных сайтах информацию о том, что масштабные празднования невозможны. На предмет исполнения этого условия проверим все сайты гостиниц, - рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Заполняемость отелей и гостиниц на праздники составит 60-70%. Массовая отмена праздников туристов не испугала, никто не отменяет бронь.

Вместо роскошных празднований с шоу-программой гостей будут удивлять нестандартным тематическим обслуживанием в номерах. Еду на вынос можно будет заказать в местных ресторанах. Иллюминацией оформят территории вокруг гостиниц для прогулок в новогоднюю ночь.

Массовым мероприятиям придумали отличную аналогию - балкон-party. Отдыхающие могут выйти на свои балконы, а во дворе разместится диджей с музыкальной установкой. Постояльцам удастся повеселиться и послушать музыку.

Отели, которые не будут соблюдать правила, будут оштрафованы.

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