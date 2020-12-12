На трассе Алушта-Ялта ночью произошло смертельное ДТП

Фото: ГУ МЧС по Крыму Фото: другой источник.

На трассе Алушта-Ялта произошло ДТП: столкнулись два легковых авто и пострадали трое человек, один погиб. ЧП случилось в ночь на 12 декабря.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Крыму, водитель машины Honda Accord не справился с управлением и выехал на встречку. Далее произошло столкновение с машиной Kia Sportage.

- В результате происшествия пострадало три человека. Водитель автомобиля Honda Accord получил травмы, не совместимые с жизнью, - уточнили в ведомстве.

Водитель второй машины оказался зажатым, и спасателям пришлось доставать его с помощью гидравлического оборудования. Всех постарадавших передали сотрудникам скорой помощи и доставили в Центральную городскую больницу Алушты.

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