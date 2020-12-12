Крымские власти получили инвестпроект опреснительного завода от Роскосмоса

Северо-Крымский канал не работает уже пять лет Фото: Архив "КП"

С властями Крыма о строительстве опреснительного завода ведет переговоры Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша (Роскосмос). Об этом сообщил директор предприятия Владимир Кошлаков.

По его словам, Центр два года назад отправлял властям Крыма предложение по строительству такого завода, но активные переговоры начали вестись только несколько недель назад. Владимир Кошлаков уточнил, что предложения по инвестпроекту подготовлены и направлены в регион.

Также Кошлаков глава Центра добавил, что власти Крыма направили запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тысяч кубов в сутки.

- Стоимость завода будет определяться результатами проектирования, исходя из результатов геологических изысканий, проектно-изыскательских работ, - передает ТАСС слова директора исследовательского центра.

Напомним, что ситуация с водоснабжением в Крыму ухудшилась после того, как на полуостров перестала поступать днепровская вода по Северо-Крымскому каналу. Это обеспечивало 85% потребностей региона.

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