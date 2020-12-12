На Украине снова предложили вернуть Крым военным путем

Фото: Архив "КП"

Бывший украинский чиновник, представлявший Украину на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный призвал вернуть Крым силой в эфире телеканала ATR.

По его словам, полуостров уже не вернуть путем мирной интеграции, поскольку прошло уже больше пяти лет.

- Есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой, — заявил Бессмертный.

При этом экс-чиновник сказал, что из Крыма нужно выселить всех лояльных, а потом решать проблему с помощью армии, оборонного комплекса и военных операций.

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