В Симферополе практически завершен капремонт трех улиц

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на нескольких улицах практически закончили ремонт. Как сообщила заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба, выполнен основной объем работ по капремонту улиц Садовая, Автомагистральная и Кечкеметская.

- На сегодняшний день на данных объектах улично-дорожной сети подрядчиком уже выполнен основной объем дорожных работ, – приводит слова Глобы пресс-служба администрации. – "Службе автомобильных дорог" как заказчику работ были доведены предметные замечания с целью устранения всех выявленных в рамках проверки недостатков до ввода объектов в эксплуатацию.

Напомним, в Симферополе начали применять новый вид дорожной разметки для обозначения искусственных дорожных поверхностей.