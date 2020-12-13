Где на «Тавриде» будут работать камеры фиксации нарушений

Фото: Архив "КП"

С 14 по 20 декабря на трассе «Таврида» будут установлены передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М», сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Камеры видеонаблюдения будут работать каждый день с 8 утра до 6 вечера на участках трассы:

Так, камеры будут работать ежедневно с 8 утра до 6 вечера на следующих участках трассы:

Список адресов камер фиксаций. Фото: "Черный список Симферополь"

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