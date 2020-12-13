В Сакском районе при ДТП перевернулся автомобиль

Спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического оборудования. Фото: Архив "КП"

В Сакском районе спасателям пришлось доставать водителя из автомобиля после ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Поздно вечером в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что водителя зажало в автомобиле после случившейся аварии. На место происшествия – трассы Саки – Ивановка – приехали спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Оказалось, что Ford Focus не справился с управлением и съехал с проезжей части. Мужчина улетел в кювет и опрокинулся на бок. Водителя зажало внутри автомобиля, и он не мог выбраться.

Спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического оборудования. Пострадавшего передали сотрудникам медпомощи и госпитализировали.

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