«И без маски, беспредел»: Туристы заметили прогуливающегося дикого кабана у Ливадийского дворца

Фото: Скриншот из видео

Недалеко от Ливадийского дворца в Ялте крымские туристы встретили дикого кабана. Животное спокойно прогуливалось по газону и вовсе не обращало внимание на фотографирующих рядом людей.

Видео с прогулки попало в интернет и взбудоражило пользователей соцсетей.

- И без маски. Беспредел!, - шутят пользователи в комментариях.

- Туристов нет , вот он и вышел, - предполагает комментатор.

Напомним, в последнее время видео с дикими кабанами все чаще и чаще попадает в интернет. Животные перестали бояться туристов, поэтому спокойно разгуливают в людных местах.

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