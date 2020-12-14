Соблазн был велик: жительница Симферополя украла у незнакомца 600 тысяч рублей

Жительница Симферополя не удержалась от соблазна и украла у незнакомца 600 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Симферополе девушка вытащила из сумки незнакомца 600 тысяч рублей. За воровство крупной суммы денег ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в одном из баров крымской столицы. 38-летний мужчина отдыхал в компании девушек, выпивал. В какой-то момент он вышел покурить, после чего, вернувшись, обнаружил пропажу крупной суммы денег. Пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в краже задержали 31-летнюю девушку, отдыхавшую в тот вечер вместе с незнакомцем. В содеянном обвиняемая призналась и объяснила, что не удержалась от большого соблазна.

- Дома у подозреваемой полицейские произвели обыск и изъяли большую часть похищенных денег. Девушка успела потратить тридцать тысяч, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

За воровство крупной суммы денег обвиняемой может грозить до 6 лет лишения свободы.

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