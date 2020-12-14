Жителям Евпатории пообещали дать горячую воду в новогоднюю ночь

В Евпатории новогоднюю ночь встретят с горячей водой. Фото: opko43.ru

Возобновление централизованной подачи горячей воды в Евпатории ожидается 31декабря. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы договорились, что 31 декабря в Евпатории должна быть горячая вода, - подчеркнул он. - Мы брали (перерыв) на месяц всего и позиции отыгрываем назад.

Подать горячую воду позволяет переход Симферополя на водоснабжение из подземных источников в суммарном количестве 65 тысяч кубометров воды в сутки. Пока шел монтаж труб и подключение скважин, с 26 ноября централизованное горячее водоснабжение Евпатории было приостановлено.

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