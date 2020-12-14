В Симферополе за неделю три раза прорывало сети водоснабжения

Из-за аварий без воды остались часть села Лозовое, улица 51-й армии и улица Русская. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сетях водоснабжения Симферополя и Симферопольского района за неделю произошло три крупных аварии. Из-за масштабных повреждений трубопроводов без воды остались: район села Лозовое, улица 51-й армии и улица Русская в Симферополе.

- Были три очень крупные аварии, их даже повреждениями не назовешь, - сообщил во время совещания по ситуации с водоснабжением гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Он также добавил, что перебои с водой у абонентов связаны с работой коммунальщиков. Они спускают воду из труб, чтобы добраться до места повреждения. Сами же ремонтные работы занимали обычно около 2,5 часов.

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