В Феодосии дотла сгорел легковой автомобиль

Пожарные потушили огонь за 20 минут. Фото: Пресс-служба МЧС РК

Недалеко от пляжа «Песчаная балка», что под Феодосией, полностью сгорела легковая машина «ВАЗ-2016», сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пожарные потушили огонь за 20 минут. На место происшествия было немедленно направлено дежурное подразделение ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым в составе 4-х человек и 1 единицы техники.

Фото: Пресс-служба МЧС РК

Автомобиль спасти не удалось. Он был полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара.

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