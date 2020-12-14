Проверять приемные семьи в Крым приехала Кузнецова и сотрудники Генпрокуратуры

Омбудсмен познакомилась с историей изъятия детей, после полученной жалобы на органы опеки Фото: Иван МАКЕЕВ

Из двух многодетных крымских семей изъяли 16 детей. Десять ребят из пятнадцати забрали из первой и всех шестерых со второй, рассказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен познакомилась с историей изъятия детей, после полученной жалобы на действия органов опеки. Для проверки их работы Кузнецова предложила Генпрокуратуре РФ создать межведомственную рабочую группу.

- Из пятнадцати детей в первой семье остаются пять ребят. В социально-реабилитационный центр поместили шесть детей, в лечебно-профилактические учреждения направили четверых. Со второй семьи органы опеки забрали всех детей. Шестерых ребят увезли в соцучреждение, - отметила уполномоченная по правам детей.

В Крым для проверки выехали специалисты аппарата детского омбудсмена и сотрудники Генпрокуратуры РФ.

- Главное, чтобы детям было хорошо. Мы должны обеспечить им безопасные и комфортные условия. Действиям органов опеки будет дана оценка. Как можно отдавать столько детей в одну приемную семью, а потом экстренно их забирать, - недоумевает Кузнецова.

Причины сложившейся ситуации продолжают выяснять.

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