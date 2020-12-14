За симферопольским «Молокозаводом» найден труп с простреленной головой

Труп убийца завернул в одеяло бежевого цвета и спрятал между строениями Фото: из архива "КП"

В Симферополе 9 декабря сотрудники полиции нашли разложившийся труп мужчины. Тело лежало в районе переулка Гренажный, что за за территорией «Молокозавода». Кому принадлежат останки - пока неизвестно.

Как удалось выяснить КП-Крым, оперативники нашли труп мужчины. На черепе покойного было несколько следов от пуль, предположительно выпущенных из ружья.

Кто и когда совершил это дерзкое убийство - еще предстоит выяснить. Судя по всему, тело покойного долго лежало около озера, известного среди местных жителей как «Кошара». Труп явно пытались спрятать, для этого тело завернули в одеяло бежевого цвета.

Когда было совершено убийство также непонятно, ведь процесс скелетирования трупа может занимать от нескольких месяцев до нескольких десятков лет.

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