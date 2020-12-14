В Крыму для борьбы со стихийными свалками привлекут аэронавтов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму начнут отслеживать появление стихийных свалок с большой высоты. Для этого к работе привлекут воздухоплавателей, сообщает ForPost.

Инициаторами экологического движения «Чистое небо – чистой земле» выступили аэронавты Ставрополья. Помимо Крыма, акцию также поддержали Хабаровский край и Сочи.

- С высоты лучше видно, куда вывозится мусор. Все это фиксируется, фотографируется и отмечается на карте, - уточнили изданию в Федерации воздухоплавательного спорта Крыма.

Помимо этого, члены спортивной организации планируют разработать карту экологических проблем и опубликовать ее в интернете.

На данный момент из-за плохой видимости полеты не проводятся, но как только погода наладится, воздушный патруль начнет регулярно делать рейды и отслеживать ситуацию со стихийными свалками.

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