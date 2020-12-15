С начала года в Крыму выросла цена минимальной продуктовой корзины. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму выросла цена минимального продуктового набора. С начала года ее рост составил 9,6%, сообщили в пресс-службе Крымстата.

Один минимальный набор в конце ноября текущего года стоил 4582 рубля, по сравнению с октябрем цена увеличилась на 1,9%.

Кроме этого, специалисты выявили рост стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За ноябрь цена составила 16 090 рублей, соответственно показатель вырос на 0,7% за месяц и на 5,5% с начала года.

Напомним, президенту России Владимиру Путину резкий рост цен показался недопустимым. Тогда выросла стоимость хлеба, сахара, муки и подсолнечного масла.

Глава государства назвал работу федеральных министерств, ответственных за это, не продуктивной. А также поручил исправить ситуацию в короткие сроки.

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