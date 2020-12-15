Аксенов записал видео благодарности для своих подписчиков в Instagram

Сергей Аксенов первый раз записал видеообращение к своей 200-тысячной аудитории в Instagram. Фото: скрин из видео

Сергей Аксенов первый раз записал видеообращение к своей 200-тысячной аудитории в Instagram. Он поблагодарил подписчиков за советы, замечания, претензии и возражения.

- Для меня ценны ваши предложения и советы. Сложные события, происходящие в Крыму, испытывают нас, но, опираясь друг на друга, мы сможем все преодолеть, - отметил Аксенов.

Глава добавил, что в дальнейшем также будет прислушиваться к своим подписчикам и поблагодарил за их неравнодушие по отношению к полуострову.

- Мы работаем ради вас и благодарим за то, что вы относитесь серьезно к происходящему в республике. Ваши советы и замечания будут для меня главным звеном и опорой. Спасибо большое, - заявил Сергей Аксенов.

Напомним, глава Крыма не раз становился одним из самых цитируемых губернаторов-блогеров страны. В Facebook его аудитория насчитывает больше 80 тысяч человек, в Twitter – 87,9 тысячи, а во «ВКонтакте» – около 38 тысяч.

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