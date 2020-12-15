Сотрудники Угрозыска Керчи нашли сбежавшего из дому подростка. Фото: Архив "КП"

Сбежавшего из дому 16-летнего подростка сотрудники уголовного розыска Керчи нашли в Туле. Юноша уехал в другой город из-за конфликта с родителями, сообщает ForPost.

Во время поисков мальчика полицейские опросили соседей, знакомых и жителей близлежащих домов, осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвалы и чердаки.

- На розыск несовершеннолетнего были ориентированы все наружные наряды полиции, - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Подростка нашли в Туле, куда он приехал «прогуляться» из-за ссоры с родителями. В скором времени Владислава Бойко доставят в Крым. Жизни и здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает. С ним провели профилактические беседы.

Родителям сбежавшего подростка грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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