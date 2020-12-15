Под Ялтой в вечернее время столкнулись 4 легковых машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

На автотрассе около Ялты вечером 14 декабря столкнулось 4 легковых автомобиля. Одному из пострадавших в аварии потребовалась деблокация с помощью спецоборудования.

Сообщение в службу спасения о том, что на автодороге «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» столкнулись четыре легковушки, поступило в 18.53. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада, сотрудники ГИБДД и две кареты «скорой помощи».

- По прибытии выяснилось, что столкнулись 4 легковых автомобиля: Skoda Oktavia, Kia Rio, Hyundai Accent и ВАЗ-2107. Водителю ВАЗ-2107 требовалась деблокация, - цитирует пресс-службу МЧС по РК Крым 24.

С помощью спецоборудования спасатели достали мужчину из автомобиля, затем передали медикам. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую городскую больницу, диагнозы уточняются.

Также в аварии получил травмы водитель машины марки Kia Rio.

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