Видео: Врачей Крыма привили от коронавируса вакциной «Спутник V»

Свои вакцины уже успел получить 31 медик - сотрудники скорой помощи и врачи ковидного госпиталя Фото: Александра Тимощенко

Сегодня, 15 декабря, в Симферопольской городской больнице №7 проходит вакцинация врачей от коронавируса зарегистрированным препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Его привезли в Крым еще на прошлой неделе.

Всего в медучреждения поступило 500 доз. Их в первую очередь отдадут врачам.

Свои вакцины уже успел получить 31 медик - сотрудники скорой помощи и врачи ковидного госпиталя, передает корреспондент КП-Крым.

Сегодня планируют привить 30-50 человек.

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