Видео: Врачей Крыма привили от коронавируса вакциной «Спутник V»

Свои вакцины уже успел получить 31 медик - сотрудники скорой помощи и врачи ковидного госпиталя
Фото: Александра Тимощенко
Сегодня, 15 декабря, в Симферопольской городской больнице №7 проходит вакцинация врачей от коронавируса зарегистрированным препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Его привезли в Крым еще на прошлой неделе.
Всего в медучреждения поступило 500 доз. Их в первую очередь отдадут врачам.
Свои вакцины уже успел получить 31 медик - сотрудники скорой помощи и врачи ковидного госпиталя, передает корреспондент КП-Крым.
Сегодня планируют привить 30-50 человек.
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