Житель Пскова прикинулся помощником и обворовал керченского пенсионера на 360 тысяч

Житель Пскова обокрал 81-летнего керчанина Фото: из архива "КП"

53-летний житель Пскова, в поисках лучшей жизни и хорошего заработка, решился переехать в солнечный Крым. Поселиться захотел в небольшом селе около Керчи, где свой век доживает много пожилых людей. Сельчане, разузнав о новом соседе, стали знакомиться с ним, а со временем даже просить о небольшой услуге - то ведро воды принести, то хлеба из магазина.

Так мужчина и познакомился с 81-летним керчанином, у которого за долгие годы появилось гора неразрешенных дел, а здоровья на это уже не хватало. Новый приятель показался старику спасением, ведь обещал помочь со светом и газом в доме, а тут еще и колодец летом пересох.

К пожилому керчанину житель Пскова ходил часто, рассказывал увлекательные истории за чашкой чая и выслушивал все жалобы старшего знакомого. Ходил для него в магазин за продуктами, помогал по дому, и стал чуть ли ни членом семьи. Старик настолько доверился своему помощнику, что даже рассекретил ему пароль от своей банковской карты. А тот, воспользовавшись наивностью друга, бессовестно перевел с нее 360 тысяч рублей на свой счет через интернет банкинг. После этого помощник пропал.

Раздосадованный керчанин рассказал об этом своим детям, которые приехали погостить к отцу из Питера. Те быстро спохватились, осознав, что отец попал на профессионального мошенника.

Полицейские тут же задержали обвиняемого. И хоть вор раньше не был судим и даже не состоял на учетах, но официально нигде не работал и был настоящим тунеядцем, который жил за чужой счет. Полицейским в содеянном он сознался. Силовики арестовали у жителя Пскова автомобиль «Тойота Камри», банковскую карту и мобильный телефон. Кроме этого, против обманщика возбудили уголовное дело по статье тайное хищение чужого имущества. Покидать Крым злодею запретили.

Родственники обворованного мужчины рассказали КП-Крым, что мошенник долго окучивал старика.

- Этот человек нашей семье абсолютно посторонний, но втерся в доверие искусно. Обещал починить у отца в доме электросети, поменять трансформатор, провести газ всему садоводству. Вода летом закончилась, так тот пообещал пробить две артезианские скважины. Этот мужчина изначально планировал проворачивать мошеннические схемы. Отец не единственный, кому тот наобещал всякого, - рассказал «Комсомолке» сын пострадавшего.

Вор представлялся директором предприятия судноплавства и понемногу выманивал деньги у людей сладкими речами.

- Пропало даже больше, чем 360 тысяч. Жена летом приезжала к отцу, положила ему на депозит 1 миллион 600 тысяч рублей. Когда мы приехали осенью - на карточке осталось лишь 200 тысяч. Моментально запросили у банка историю расходов и отдали эти данные в полицию, - говорит сын обманутого.

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