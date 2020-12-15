В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку 2020 года

Кроме главной короны, девушке достались титулы «Мисс Социальные сети» и «Мисс Интернет-симпатия». Фото: пресс-служба КФУ

15 декабря в Крымском федеральном университете выбрали самую обворожительную студентку. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, титул красивейшей девушки университета получила студентка факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии Виктория Устинова. С отрывом в 12 баллов от ближайшей соперницы она получила звание «Мисс КФУ-2020».

- На сцене я чувствовала себя, как рыба в воде, хотя перед конкурсом сильно волновалась. Не ожидала, что могу победить, а в итоге получила целых две короны и три ленты. Это просто шок! - поделилась своими эмоциями Виктория Устинова.

Кроме главной короны, девушке достались титулы «Мисс Социальные сети КФУ» и «Мисс Интернет-симпатия». В соцсетях вуза она набрала наибольшее количество голосов.

Второе место и звание первой «Вице-мисс КФУ-2020» отдали Татьяне Шереметьевой - студентке юридического факультета Таврической академии.

Студентка Медицинской академии Алина Копчинская завоевала звание второй «Вице-мисс КФУ».

Всего в конкурсе участвовали 13 красавиц из шести структурных подразделений вуза. В этом году организаторам мероприятия пришлось провести его в необычных условиях из-за коронавируса - без зрительской поддержки.

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