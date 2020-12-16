Ялта и Севастополь попали в топ-10 популярных направлений Юга России на Новый год

Ялта привлекает туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, что рост броней в Крыму составил 29 процентов, в Краснодарском крае 22. Получается, что туристов даже не испугали запреты, которые приняты, чтобы ограничить распространение коронавируса. Вдобавок, больше чем на 30 процентов подорожала и сама аренда крыши над головой. Причем в Алупке, Евпатории и Красной поляне спрос на гостиницы и коттеджи вырос в 2 раза.
Топ-10 популярных новогодних направления на Юге России (средняя цена жилья в сутки в рублях):
Ялта, 3567
Севастополь, 3565
Сочи, 2749
Феодосия, 2430
Алушта, 3000
Анапа, 2064
Красная Поляна, 2100
Судак, 2500
Геленджик, 1700
Евпатория, 2800
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