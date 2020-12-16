Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Крыму превысил показатели России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация в Крыму остается нестабильной: за последние два дня темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 превысил среднероссийский показатель.

- За неделю темп прироста выше, чем за предыдущие 5. А за последние два дня суточные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысил впервые за весь период наблюдения среднероссийский показатель, - сообщила на оперативном штабе по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она добавила, что на этой неделе, как и на прошлой, число заболевших COVID-19 продолжает расти.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 354 человека. В 16 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших самостоятельно обратились к врачу за медицинской помощью, почувствовав неладное, 269 человек. Еще 85 выявили среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За сутки в региональных лабораториях провели 4 тысячи 69 тестов на коронавирус.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50