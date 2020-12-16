Ялта обгоняет все города Крыма по приросту новых заражений COVID-19

С начала года в регионе COVID-19 подтвердили у 19 988 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Ялта обгоняет все города Крыма по приросту заболеванием коронавирусом. Также высокие показатели в Алуште, Бахчисарае и Евпатории, сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская.

- Значительный темп прироста наблюдается в Ялте. Также большой показатель новых заболеваний фиксируется в Алуште. За последние пять недель самый высокий прирост по городам Крыма составлял 1,85. Сейчас в Ялте регистрируется 4, в Алуште - 2,9, в Евпатории - 2,5, в Бахчисарае - 2. На эти города и Симферополь приходится 63% зараженных, - отметила Пеньковская.

За медпомощью за последнюю неделю сами обратились 74% заболевших, еще 16% зараженных зарегистрировали в очагах по результатам наблюдения. При скрининге коронавирус выявили у 10% людей.

С начала года в регионе COVID-19 подтвердили у 19 988 человек. За период пандемии выздоровели 15 118 человек. Всего от коронавируса скончалось 385 человек.

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