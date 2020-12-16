На нескольких ж/д станциях Крыма установят новые электронные табло. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На железнодорожных станциях пригородного сообщения в Крыму и Севастополе в следующем году установят светодиодные информационные табло для удобства пассажиров.

- В рамках проекта будет установлено восемь систем электронных светодиодных табло на вокзалах и станциях: Джанкой, Севастополь, Симферополь, Урожайная, Керчь, Феодосия, Семь Колодезей, - сообщили в пресс-службе Южный пригородный пассажирской компании.

На них в режиме онлайн будет отображаться информация об отправлении и прибытии пригородных поездов, текущем расписании движения, а также об изменения в расписании.

В залах ожидания на ряде станций также появятся подобного рода табло, где поместят актуальную информацию о движении пригородных поездов, правилах проезда и провоза багажа и об изменениях в движении электричек.

С более подробной информацией о том, на каких именно станциях разместят новые табло, можно узнать по ссылке.

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