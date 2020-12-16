Крымские школы получат более 11 тысяч ноутбуков для дистанционного обучения

В школы купили больше 11 тысяч ноутбуков. Фото: Архив КП

Крымские школы получат 11370 ноутбуков для орагнизации дистанционного обучения. Закончить компьютеризацию школ планируют в 2021 году.

- 102 школы в следующем году будут оснащены наборами компьютерной техники, - сообщила министр образования РК Валентина Лаврик. - Оказываем методическую помощь для организации в муниципалитетах дистанционного обучения.

В настоящее время по эпидемическим показателям закрыты группы в 35 детских садах, на домашнее обучение переведены 819 воспитанников. Полностью на дистанте 1 школа и 140 классов в 74 школах, в общей сложности 3845 учеников. Вместо заболевших и самоизолированных учителей занятия проводят студенты педагогических вузов при онлайн-контроле опытных преподавателей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50