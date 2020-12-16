В Феодосии началась расчистка реки Отуз и ручья Кизилташский

Всего в Крыму расчистят 10 рек, общей протяженностью 27 километров. Фото: Госкомводхоз

В Феодосии начались работы по очистке реки Отуз и ручья Кизилташский. Таким образом власти хотят улучшить экологические условия жизни 600 тысяч человек, которые живут недалеко от водных объектов.

Русла заиливаются донными отложениями, песком и гравием из-за плохой пропускной способности рек. Ведь летом они практически полностью пересыхают, вода приходит лишь во время весеннего половодья и дождевых паводков. Кроме этого, потоку воды мешают заросли и кустарники.

Из русла реки Отуз планируют достать 8,4 тысяч метров кубических донных отложений. Это позволит увеличить ее пропускную способность, улучшить состояние местной флоры и фауны.

Очищать будут и ручей Кизилташский, глубина которого уменьшилась с 1,5-1,8 до 0,5-0,6 метров из-за камней, глины и грунтогравийных наносов. Оттуда хотят извлечь около 2400 метров кубических донных отложений и 7320 тонн горной породы.

Всего в Крыму расчистят 10 рек, общей протяженностью 27 километров. От ила освободят: Бельбек, Салгир с притоками, Куру-Узень, Алачук, Андус, Улу-Узень, Улу-Узень Восточный, Чурук-Су, Славянка, Орта-Узень.

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