Аксенов предложил перекупать высококлассных медиков для работы с ковидом в Крыму

Медики выбирают лучшие условия работы в ковидных госпиталях

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил перекупать высококлассных медиков для работы в Крыму с больными коронавирусом. Подготовить специалистов за короткий срок в Крыму не удастся.

- У нас сегодня средства есть, поддержка федерального центра есть, методики есть, - отметил Аксенов на заседании штаба по коронавирусу. - Да, не хватает сил и средств, но в наших силах это компенсировать. Единственное, что не в наших силах, это быстро подготовить профессиональных врачей в нужном количестве.

Глава Крыма считает, что сотрудников-профессионалов надо покупать, и есть определенная конкуренция между регионами на рынке труда. Многие медработники уезжают в Москву, где предлагают лучшие условия. Но другого пути по преодолению дефицита сотрудников нет.

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