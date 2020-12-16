Пенсионерка из Ялты скончалась после того, как ее отказались принимать в Ливадийской больнице

Пожилую женщину с деменцией отказались принимать в Ливадийской больнице. Фото: группа в Facebook "Честная Ялта"

В Ливадийской больнице отказались принимать 82-летнюю женщину, которой резко стало плохо. В медучреждение старушку привез ее сосед, ведь родственники женщины живут на Украине и позаботиться о ней некому.

Выяснилось, что пожилая ялтинка находилась в глубокой деменции. Узнав о тяжелом состоянии своей родственницы ее единственная племянница тут же направилась в Крым. Но на пограничном пункте «Армянск» ее не пропустили. Девушка показывала пограничникам документы из Ливадийской больницы, объясняла сложную ситуацию, но ничего не помогло. Старушка оказалась на каталке в приемном отделении больницы никому не нужная.

Эту историю в соцсетях транслировали местные общественники, обращаясь с просьбой о помощи к ялтинским властям. На пост отреагировала исполняющая обязанности главы администрации курорта Янина Павленко. Она рассказала, что вопрос лично взял на контроль глава Крыма Сергей Аксенов. Павленко добавила, что медики взялись лечить пожилую женщину и стабилизировали ее состояние.

15 декабря старушку оставили в больнице, а 16 декабря должны были перевести в Дом милосердия имени Великомученицы Варвары. Но до этого момента она так и не дожила.

Янина Павленко с прискорбием сообщила, что ночью Ирине Львовне стало плохо, врачам спасти ее не удалось, женщина скончалась на больничной койке. Администрация города взяла на себя все расходы за организацию похорон.

Почему пенсионерку сначала отказались принимать в Ливадийской больнице - неизвестно, это предстоит выяснить правоохранителям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50