В Ялте детям-сиротам дали квартиры без отопления, газа и коммуникаций. Фото: Архив "КП"

В Ялте чиновники предоставили детям-сиротам квартиры без отопления, газа и коммуникаций, причинив ущерб бюджету курортной столицы Крыма в размере 5,7 миллионов рублей.

Молодой человек и девушка из числа детей-сирот в 2019 году получили две квартиры в поселке Гаспра. Но жилье не соответствовало необходимым санитарным требованиям и нормам: помещения не отапливались, не были подключены к газу, а отделки стен и потолков в комнатах имели явные дефекты. К самому же дому, в котором находились квартиры, не были подведены коммуникации.

- В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города Ялта своих прямых обязанностей причинен ущерб бюджету на общую сумму свыше 5,7 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Нарушения сотрудники правоохранительных органов выявили во время прокурорской проверки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего действиям чиновников дадут правовую оценку.

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