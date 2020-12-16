Екатерининский парк Симферополя превращают в парковку. Фото: Черный список Крым | Симферополь | Севастополь / ВКонтакте

Среди крымских пользовательских социальных сетей набирает популярность фотографии с припаркованными на территории недавно отреставрированного Екатерининского сада автомобилями.

- Построили красоту, чтобы была парковка для машин? Так скоро там не пройти будет, все в машинах, - негодует автор поста.

Пользователи в комментариях, как обычно, поделились на два лагеря: кто-то шутит, а кто-то разделяет возмущение автора.

- Ну, тут всего лишь пешка. А заехавшие – это короли, возомнившие себя ферзями. Но бдительные сторожевые ладьи сообщат офицерам, и те пояснят «королям», что они –кони, - шутит один из комментаторов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Напомним, после реконструкции Екатерининский сад открыли в сентябре этого года. Торжественную церемонию открытия приурочили к началу благотворительной акции «Белый цветок».

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