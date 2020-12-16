Команда «Полуостров» из КФУ завоевала второе место в Высшей лиге КВН.

Команда Крымского федерального университета «Полуостров» в Высшей лиге КВН 2020 года завоевала второе место.

- Финал – сложная игра сама по себе. Четыре команды из пяти играли настоящий финал, три из них прощались с Высшей лигой. Уже после первого конкурса у нас появилась вера, а до игры уверенности в таком результате не было, - цитирует автора и директора команды КФУ «Полуостров» Александр Гончаров пресс-служба университета.

Для ребят результат стал желанным, но очень неожиданным.

- С одной стороны, было ожидание того, что что-то должно произойти, с другой – были переживания, потому что что-то не получалось, особенно в процессе подготовки не все клеилось, - делится куратор команды «Полуостров» Сергей Додонов деталями событий тех дней.

В планах у команды подготовка к следующему сезону Высшей лиги, который откроет международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021» в марте.

- Безусловно, идем в следующий сезон Высшей лиги. Будем пробовать выигрывать самих себя в каждой игре, на каждом этапе, улучшать свой результат, - подчеркнул Гончаров.

Финальная игра, в которой команды сыграли три конкурса – приветствие, соло капитана и музыкальное домашнее задание, - прошла 15 декабря. За призовые места сражались пять команд.

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