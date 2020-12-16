У жителя Гурзуфа вытащили из сейфа 5 миллионов рублей и 8 тысяч долларов

По факту происшествия 16 декабря полицейские возбудили уголовное дело Фото: Амир Закиров

Придя домой после тяжелого рабочего дня житель Гурзуфа с удивлением обнаружил, что дверь в его квартиру открыта. Войдя в помещение он увидел сломанное окно на кухне и понял, что стал жертвой грабителей. Мужчина побежал к сейфу, где хранил все свои сбережения.

Увидев, что сейф тоже взломан, сердце ограбленного упало в пятки. Как удалось выяснить КП-Крым, пропало 4,5 миллиона рублей, 1000 евро и 8000 долларов.

Прибывшие на место оперативники установили, что воришка придумал хитроумный план проникновения в чужое жилье и явно знал, что не уйдет с пустыми руками. Возможно, он долго следил за семьей или даже был к ней приближен.

На второй этаж многоэтажного дома преступник забрался по газовой трубе до окна кухни, сломал его и залез в квартиру. Обрыскав все, вор заглянул в шкаф, где стоял сейф. Взломав его и забрав все деньги он убежал через входную дверь, не тронув в квартире больше ничего.

Теперь полиции предстоит просмотреть материалы со всех камер видеонаблюдения, которые окружают дом. По факту случившего 16 декабря было возбуждено уголовное дело.

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