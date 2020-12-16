Стали известны самые неблагополучные регионы Крыма по COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самая неблагополучная эпидемиологическая обстановка остается в Алуште и Ялте. В рейтинг также вошли Бахчисарайский район, Керчь, Евпатория и Симферополь – на эти регионы приходится 63% от всех заболевших.

- При этом следует отметить, что если за последнюю неделю показатель недельного роста заболеваемости у нас составлял 1,85, то в таких регионах как Ялта он составляет 2,4; в Алуште 2,9; в Бахчисарайском районе – 2, Евпатория – 2,5, - подчеркнула руководитель Межрегионального отделения Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, слова которой приводит Крымская газета.

Она также отметила, что Симферополь стал исключением, однако цифры по-прежнему высоки.

Напомним, в Крыму за последние два дня темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 превысили среднероссийский показатель. Эпидемиологическая ситуация в общем по региону остается нестабильной.

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