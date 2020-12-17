После новогодних праздников Алушта перейдет на почасовую подачу воды. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

С нового года в Алуште введут почасовый график подачи воды. На праздники изменений не будет, чтобы не портить людям настроение, написала на своей странице в Facebook глава городской администрации Галина Огнева.

- Во время заседания рабочей группы мы решили вводить график подачи воды. Это просто необходимо. До нового года никаких изменений не будет, но после праздников воду жители станут получать реже. Обсудили подачу воды потребителям по графику, – сообщила Огнева.

Графики пока не составлены, в какие часы будут включать и выключать воду - пока неизвестно. Чтобы хоть как-то сгладить неприятный момент, в городе установят резервные бочки и организуют подвоз воды.

Об изменениях в подаче воды будет сообщаться заранее. Водовозки и бочки для воды будут закуплены дополнительно. Их установят в каждом населенном пункте региона.

Власти Крыма отметили, что, скорее всего, почасовая подача воды сохранится до конца 2021 года. Все муниципалитеты готовят так называемые «светофорные» графики подачи воды. Они будут зависеть лишь от запасов в водохранилищах.

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