На главной улице Ялты началась раздача бесплатного WI-FI. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Набережная курортной столицы Крыма стала территорией бесплатного WI-FI. Жители и гости Ялты могут спокойно выйти в интернет из любой точки главной улицы города.

- Раньше воспользоваться бесплатным WI-FI можно было лишь на некоторых зонах набережной, но теперь интернет полностью покрывает набережную, - уточнил начальник департамента экономического развития местной администрации, куратор проекта «Умный город» Эдуард Онацкий, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

Он также добавил, что возможность бесплатного доступа в интернет организована в рамках реализации проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

- WI-FI сейчас покрыты набережная города, площадь Советская, Пионерский парк, скверы на улицах Садовая и Ломоносова, - отметил Онацкий.

Помимо этого, в следующем году еще шесть общественных территорий будут обеспечены беспроводным интернетом: скверы имени Данилевского, Калининой, М. П. Чеховой и «Стахановский», а также парк Годлевского в Алупке и Симеизский парк.

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