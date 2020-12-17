Кровь переболевших коронавирусом крымчан помогла зараженным

Антиковидную плазму начали сдавать в декабре. Фото: Архив "КП".

Крымчанам, которым была перелита плазма выздоровевших от ковида людей, стали чувствовать себя лучше. Всего эксперимент коснулся в республике 13 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма, за всеми, кому переливают антиковидную плазму, организовано наблюдение. У пациентов измеряют температуру тела, артериальное давление, частоту дыхания и показатели оксигенации.

На 14 декабря для переливания было передано 43 дозы антиковидной плазмы.

Напомним, что в декабре Центр крови начал заготовку плазмы крови переболевших коронавирусом. Ее используют для лечения больных с Covid-19. Плазму сдали уже 30 человек.

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