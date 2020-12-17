Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму за нарушение прав человека

За якобы нарушения прав человека в Крыму Генассамблея ООН приняла резолюцию. Фото: Архив "КП"

Члены Генеральной Ассамблеи ООН во время очередного пленарного заседания приняли резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. В ней осуждается «временная оккупация» региона, а также «нарушения и злоупотребления в отношении местных жителей».

В письменном акте также есть призыв к российским властям дать возможность для проведения международных мониторинговых миссий в Крыму. В частности, обеспечить беспрепятственный и полный доступ Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине и СММ ОБСЕ.

Резолюция, принятая на пленарном заседании, стала пятой по вопросам нарушений прав человека на полуострове. Документ подготовили ряд стран, среди которых Украина, Германия, Великобритания, США, Турция, Франция и Япония. За резолюцию проголосовало 64 государства, 23 были против и 86 воздержались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50