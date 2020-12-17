Глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом

Только третий тест подтвердил у Немцева наличие коронавируса. Фото: Владимир Немцев / Facebook

Глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев получил положительный результат на коронавирус, об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

- Сначала почувствовал сильное недомогание, потом поднялась высокая температура, это было неделю назад. Поэтому решил уйти на самоизоляцию и работать из дома, - написал Немцев.

Два теста на коронавирус у чиновника оказались отрицательными. Он даже начал сегодня готовиться к пленарному заседанию, но за полчаса до его начала получил третий результат на Covid-19. Он подтвердил у Немцева наличие вируса.

Председатель Заксобрания тут же собрал все необходимое и уехал в инфекционную больницу. На пленарном заседании его заменит депутат Татьяна Лобач.

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