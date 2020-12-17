Бывшего замначальника СИЗО осудили в Крыму

В ведомстве также решили смягчить наказание из-за наличия малолетних детей. Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном суде Симферополя вынесли приговор в отношении бывшего врио замначальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по республике, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, находившийся на должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам группы следственных изоляторов и в должности врио заместителя начальника, пообещал дать вознаграждение в размере 3500 долларов за решение вопроса о направлении одного осужденного для отбывания наказания с керченскую колонию.

Осужденному уже назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и восемь месяцев.

В ведомстве также решили смягчить наказание из-за наличия малолетних детей и положительных характеристик с места жительства и работы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50