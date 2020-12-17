Видео: Водитель разогнался на Крымском мосту до 300 км в час

За быструю езду на Крымском мосту мужчину оштрафуют. Фото: скрин из видео

Водитель «Audi», проезжая по Крымскому мосту, решил проверить свою «ласточку» на прочность и разогнался до 300 км в час. Свой «рекорд» он снял на камеру и опубликовал в соцсети Instagram.

Скорее всего водитель просто хотел похвастаться своими умениями вождения и мощным автомобилем, даже не задумываясь, что собственноручно зафиксировал нарушение ПДД и распространил его в интернете. Напомним, максимальная разрешенная скорость на мосту 90 км в час.

В феврале прошлого года на мосту устраивал гонки еще один водитель. Его «рекорд» скорости составил 243 километра в час. Тогда за быструю езду ему назначили 5 тысяч рублей штрафа. Новому нарушителю за свои «успехи» скорее всего придется заплатить больше.

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