Проблема вододефицита в Крыму мешает бороться с коронавирусом

В отдельных регионах только в 14% очагов проводят дезинфекцию Фото: Александра Тимощенко

Проблема вододефицита в Крыму мешает профилактическим мероприятиям против распространения коронавируса, заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

По словам главного санврача, проблемы с водой на полуострове все равно не отменяют решений, принятых в самом начале года, о проведении мероприятий по дезинфекции в связи с распространением коронавируса.

- Мы говорим о проведении дезинфекции в местах массового скопления людей и в крупных объектах как общественного питания, так и торговли. К сожалению, сегодня дезинфекционные мероприятия даже в очагах в целом по республике Крым проводятся в недостаточным объемах, в отдельных регионах только в 14% очагов, - говорит Пеньковская.

Главный санврач Крыма также призвала все органы местной власти принять все возможные меры для того, чтобы дезинфекция проводилась в должном объеме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50