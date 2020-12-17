Путин не понимает, в чем провинились жители Крыма перед Западом

Путин призвал Запад оставить в покое жителей Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин не понимает, за что представители Запада наказывают жителей Крыма, вводя против них санкции.

- Если это аннексия, то они не виноваты ни в чем. Если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия, - подчеркнул глава государства во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга.

Путин призвал оставить в покое жителей региона, подчеркнув, что Крым вернулся в состав РФ по итогу народного голосования.

- Вот в Косово парламент принял решение, и все это проглотили и сказали, что «так и правильно, так и хорошо, это демократично». В Крыму люди пришли на референдум проголосовали, но вам почему-то не нравится, - отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что демократия означает «народовластие», и это надо либо признать, либо отказываться от термина повсеместно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50