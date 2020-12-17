Крымские власти ждут около полумиллиона туристов на Новый год. Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют принять около полумиллиона туристов на новогодние праздники. В связи с этим около 70% объектов размещения будут работать.

- Только Ялта официально планирует принять порядка 80 тысяч туристов. В целом 500 тысяч туристов думаем принять на новогодние праздники, - уточнил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, слова которого приводит Крым 24.

Полмиллиона туристов – это те, кто приедет в Крым в период с 26-27 декабря по 15 января.

- Раньше принимали от 200 до 300 тысяч туристов. Ожидали ещё больше, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом количество уменьшится. При этом, массовых отказов среди туристов нет, - пояснил председатель.

В следующем году крымские власти планируют принять до 8 миллионов туристов.

- Крым стал популярным не из-за коронавируса. Полуостров всегда посещали туристы, которые любили, любят и будут любить Крым, - подчеркнул Черняк.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50