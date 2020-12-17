На трассе под Симферополем столкнулось шесть машин. Фото: скриншот из видео.

Массовое ДТП произошло на объездной дороге под Симферополем: столкнулись шесть автомобилей. Одна из машин улетела в кювет, пять остались на трассе. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Инцидент произошел на автодороге Дубки – Левадки. По словам очевидцев, заснявших последствия аварии на камеру, причиной массового столкновения стал гололед.

- Первый ушел в кювет, а дальше - цепная реакция, - прокомментировал кадры с места аварии автор поста.

На ролике видно, что улетевший с трассы автомобиль перевернулся на крышу. Однако, по словам очевидцев, погибших и пострадавших нет.

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