В медцетре Семашко провели первую высокотехнологичную операцию

Операция прошла успешно. Фото: Архив "КП"

В новом медцентре Семашко провели первую высокотехнологичную операцию, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

В операции принял участие министр здравоохранения республики Александр Остапенко. Пациенткой стала 81-летняя женщина с внемозговой опухолью мозга. Опухоль удалили специальным методом нейронавигации и современной микрохирургической техники.

- Использование нейронавигации позволило обеспечить возможность чётко определить локализацию опухолевого процесса и оптимизировало доступ к нему. С помощью операционного микроскопа опухоль была детализирована, а операционное повреждение головного мозга минимализировано, – отметили в пресс-службе ведомства.

Операция прошла успешно, а состояние пациентки сейчас стабильное.

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