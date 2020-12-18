Житель Симферополя прятал под землей два скелета 6 лет

Симферополец убил двоих мужчин и закопал на долгие годы. Фото: Следком по РК и Севастополю

В Симферополе задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам и разбою, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Ужасную находку обнаружили во время земельных работ в сентябре этого года недалеко от парка - в переулке Гренажный. Рабочие наткнулись на скелетированный труп, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Убитым оказался неизвестный мужчина. После судебной экспертизы стало известно, что человек умер насильственной смертью, в черепе был след от огнестрельного ранения.

Следователи тут же стали поднимать архивы и искать жертву среди без вести пропавших. Выяснилось, что погибший - симферополец, который пропал еще в феврале 2014 года. Мужчина был подозреваемым в мошенничестве, против него завели уголовное дело. Обвинялся в перепродаже машины и краже вырученных денег. Полицейским тогда его пропажа не показалась странной, подумали, что сбежал специально.

Подозреваемого в убийстве следователи уже нашли и задержали. Им оказался житель столицы. В ходе расследования стало известно, что он причастен еще к одному убийству, которое совершено 4 года назад.

- Мужчина признался в убийстве и показал, где захоронено второе тело. Его извлекли из земли, на трупе были признаки насильственной смерти. Личность погибшего установят эксперты. Следователи уже назвали возможные мотивы для убийства, - отметили в СК.

Дома у обвиняемого сотрудники Следкома нашли множество личных вещей убитых. Симферопольца поместили под стражу, расследование продолжается.