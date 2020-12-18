Маленькая крымчанка удивила Максима Галкина виртуозной игрой на балалайке

Маленькая феодосийка поразила Максима Галкина своей игрой на балалайке. Фото: из архива телепередачи "Лучше всех"

Маленькая талантливая крымчанка Снежана Шуклина в конце ноября приняла участие в телепередаче «Лучше Всех!» с Максимом Галкиным. Малышка из Феодосии поразила Галкина своей виртуозной игрой на балалайке.

Девочка сыграла фрагмент мелодии из фильма «Пираты Карибского Моря», а также из пьесы «Лебедь» французского композитора Камиля Сенс-Санса.

Снежана показала, как она профессионально владеет балалайкой и может повторить на ней любую мелодию.

У юной феодосийки есть множество наград, в том числе за всероссийские конкурсы. В прошлом году Снежане даже присудили Гран-При на фестивале «Керченские Каникулы», его она получила за высокий уровень исполнения для ее возраста. Преподавателем малышки является заслуженный артист Крыма Сергей Воронцов. Уроки игры на балалайке у них проходят дистанционно.

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