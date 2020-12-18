Аксенов отправил в отставку главу антикоррупционного комитета

Акшатин занимал должность главы антикоррупционного комитета больше 6 лет. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александра Акшатина. Указ об этом размешен на портале республиканского правительства.

- Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта, - говорится в документе.

Акшатин возглавлял антикоррупционный комитет с момента его образования в сентябре 2014 года. В задачи комитета входила проверка кандидатов на государственные должности, действующих сотрудников республиканских министерств и ведомств, а также руководителей государственных предприятий республиканской собственности. Комитет напрямую подчиняется главе Республики Крым.

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